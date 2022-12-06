شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال بليغ حمدي وكمال الطويل بحفل الفرقة القومية العربية للموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس 8 ديسمبر على المسرح الكبير منها "يا جميل ياللي هنا - طير بينا يا قلبي لـ محمد فوزي، النهر الخالد - أغدًا ألقاك لـ محمد عبد الوهاب، أحن إليك - الحلوة داير شباكها لـ محمد الموجي، الشوق والحب - على الحلوة والمرة".

إضافة إلى "بعد آيه لـ كمال الطويل، يا حبايبي يا غاليين - مش كفاية لـ فريد الأطرش، لحن الوفاء لـ رياض السنباطي، مستنياك لـ بليغ حمدي، غريبة يا زمان لـ محمد سلطان، وحياتك يا حبيبي لـ سيد مكاوي"، وأداء أحمد عصام، منار سمير، يحيى عبد الحليم، غادة آدم ، آيات فاروق، محمد طارق، أحمد عفت .

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

وقدمت مساء أم الاثنين، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الدنماركى بيتر ايترب لارسين ومشاركة عارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة، سهرة موسيقية من طراز فريد تأتى تحت عنوان ليلة فى تيفولى" على المسرح الكبير، وأقيمت بالتعاون بين دار الأوبر المصرية وسفارة الدنمارك بالقاهرة على المسرح الكبير.