شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر محمد مصطفى ملك يكشف تفاصيل تعاونه مع مي سليم في أغنية "إحنا كبنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة مى سليم في أغنية جديدة تحمل اسم "احنا كبنات" من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدى وإنتاج آلاء لاشين، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وهى أغنية موجهة للبنات وتناقش نظرة المرأة للرجل ووصفها أنها غير مثيرة للجدل، كما أكد شاعر الأغنية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وتعاون الشاعر محمد مصطفى ملك في مشواره مع كبار المطربين منهم تامر حسنى وشيرين ومدحت صالح وكريم محسن ومحمد نور وغيرهم.

وكانت أخر أغانى مى سليم، "أعلنت الحرب" من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع أحمد عبد السلام، فيما آخر البوماتها بعنوان ألبوم "ولا كلمة" الذى طرحته فى عام 2016 ، وضم 10 أغانى هى "ما تخصش غيرى"، "ولا كلمة"، "المجنى عليها"، "بطل تعاكسنى"، "قبول ربانى"، "ابن الأصول"، "حبايبه كتير"، "صورته حبيبتى"، "قسمة ونصيب" و"اطمنت على نفسى".

وفى سياق آخر تواصل مى سليم تصوير دورها في فيلم "التاروت" الذى بدأت مشاهدها فيه الأسبوع الماضى، وتجسد مى خلاله خلال الأحداث شخصية "ريهام" التي تعمل كمقدمة برامج طبخ، وصديقة للثنائي سمية الخشاب ورانيا يوسف منذ الطفولة.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشوف مدى تأثير الحادثة في حياتهن.