شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Violent Night يحصد 20 مليون دولار إيرادات فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Violent Night إلى 20 مليونًا و355 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 2 ديسمبر الجارى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعة و52 ثانية.

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب Violent Night بين 13 مليونا و300 الف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و7 ملايين و55 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور فيلم الرعب Violent Night بعد أن يقتحم فريق من المرتزقة مجمعًا عائليًا ثريًا عشية عيد الميلاد، ويأخذ كل من بداخله كرهائن، ولكن كان الفريق غير مستعد لمقاتل مفاجئ، وهو سانتا كلوز، الذى على وشك توضيح سبب عدم كونه قديسًا.

ويقوم ببطولة فيلم Violent Night كل من ديفيد هاربور، جون ليجويزامو، أليكس هاسل، الكسيس ليدر، إيدي باترسون، بيفرلي دانجيلو، ليا برادي، الكسندر إليوت، بريندان فليتشر، أندريه إريكسن