ملكة جمال كرواتيا تأكل السوشي احتفالا بفوز بلادها على اليابان!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - احتفلت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول على طريفتها بفوز منتخب بلادها على نظيره الياباني بنتيجة 3 – 1 بركلات الترجيح وتأهله الى دور الثمانية في كأس العالم.

ونشرت إيفانا نول عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي تأكل السوشي معلقة “فقط سوشي اليوم”.

وكانت قد تأهلت كرواتيا إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز 3-1 على اليابان بركلات الترجيح، لتستمر مغامرة أصحاب الوصافة في المونديال السابق حتى إشعار آخر بالبطولة.

وبهذا الفوز تضرب كرواتيا موعدا مع البرازيل ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمونديال قطر.

يذكر ان إيفانا نول قد أثارت الكثير من الجدل في هذا المونديال بسبب إطلالاتها الجريئة على مدرجات مباريات كأس العالم في قطر.