شريهان بإطلالة مختلفة في عيد ميلادها الـ 57

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية شريهان، صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تزامنا مع عيد ميلادها.

وظهرت شريهان في الصورة، مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، مع بعض الإكسسوارات فضية اللون، وأحمر شفاه.

وجاءت الصورة بإطلالة لافتة خاصة بسبب طريقة نظر شريهان الى كاميرا وامساكها بفستانها من منطقة الصدر ما جعل بعض المتابعين يعلقون “صورة بعنوان حشق هدومي”.

وقد استغل محبو شريهان فرصة الصور لتهنئة نجمتهم بعيد ميلادها الـ 57 الذي يصادف اليوم السادس من ديسمبر.