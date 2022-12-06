كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية شريهان، صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تزامنا مع عيد ميلادها.
وظهرت شريهان في الصورة، مرتدية فستان أنيق باللون الأسود، مع بعض الإكسسوارات فضية اللون، وأحمر شفاه.
وجاءت الصورة بإطلالة لافتة خاصة بسبب طريقة نظر شريهان الى كاميرا وامساكها بفستانها من منطقة الصدر ما جعل بعض المتابعين يعلقون “صورة بعنوان حشق هدومي”.
وقد استغل محبو شريهان فرصة الصور لتهنئة نجمتهم بعيد ميلادها الـ 57 الذي يصادف اليوم السادس من ديسمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان بإطلالة مختلفة في عيد ميلادها الـ 57 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.