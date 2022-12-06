شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "شيابني هني" يحتفلون بعرضه في مهرجان البحر الأحمر.. وبلقيس أبرز الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال الفيلم الروائي الجديد "شيابني هني"، بعرضه في المسابقة الرسمية للدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، على السجادة الحمراء، كما حضرت النجمة الإماراتية بلقيس فتحي والتي ارتدت فستانا أزرق اللون.

فيلم "شيابني هني" إنتاج مشترك بين السعودية والكويت كتب له السيناريو وأخرجه المخرج الكويتي زياد الحسيني، ويروي قصة صديقين من الطفولة يعثران فجأة على مخبأ للبنادق المسروقة، يستشرفا فيه فرصةً لثراءٍ سريع جنبًا إلى تجارتهم بالكحول، مما يشركهم في رحلة برّية غامرة ضمن عالم غامض أبطاله التجّار والإرهابيين، جنبًا إلى المرتزقة وأفراد العصابات والأسلحة، ضمن إطار يستلهم تاريخ الكويت المعاصر الذي تنصهر فيه الشعوب والثقافات المتباينة، وعبر قصة سالم الذي يمثل المواطن الكويتي الوفي، والباحث عن الإثارة بين ركام الرتابة والملل والساعي وراء بلوغ أقصى إمكانيّاته.

تم تصوير فيلم "شيابني هني" بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، والفيلم يشارك في بطولته النجم الأمريكي رون بيرلمان، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، أبرزهم حمد العماني، وفيصل العميري، وروان المهدي، وبودي نادري، وخالد ميامي، وجاسم النبهان.