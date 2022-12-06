شكرا لقرائتكم خبر عن بريندان فريزر يدافع عن شخصيته من فيلمه الجديد The Whale.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع الممثل العالمى بريندان فريزر عن ارتداء بدلة صناعية للعب دور رجل "بدين" في فيلم The Whale الجديد، حيث يلعب الممثل دور تشارلي في فيلم دارين أرونوفسكي الجديد من إنتاج شركة A24، وهو مدرس كتابة منعزل يزن 600 رطل، ومن المقرر طرحه بداية من يوم 9 ديسمبر الجارى بـ دور العرض حول العالم.

وكان قد أكد فريزر إنه سيكون على استعداد "كامل" للتحول من أجل دور آخر في المستقبل، حيث صرح فريزر قائلا:"أعتقد أنها إحدى الطرق الأكثر دقة التي يمكنك من خلالها إنشاء شخصية وجسد، وبالتالي فأن التغيير التي اضافته البدلة الصناعية إلى شخصية تشارلى تغيير من الطريقة المعتادة التي رأينا بها تلك الشخصية وتم تصويرها في الأفلام من قبل"



بريندان فريزر

وأنهى فريزر حديثه قائلاً: "هذه وجهة نظر شخصية، لكننى شعرت أن يجب على إضافة شى جديد إلى هذه الشخصية، التي ستتفهمون وجهى نظرى فيها عند مشاهدة العمل".

فيلم "the whale" من بطولة فريزر كرجل يعانى من السمنة المفرطة ويكافح من أجل إعادة التواصل مع ابنته البالغة من العمر 17 عامًا، والتى تؤدى دورها سادي سينك، وللعب الشخصية الرئيسية في الفيلم، ارتدى فريزر، بدلة اصطناعية أضافت ما يقرب من 22 كيلو إلى 137 كيلو بالنظر إلى المشهد، وأمضى الممثل ما يصل إلى 6 ساعات على كرسي المكياج كل يوم ليتحول بالكامل إلى الشخصية.

يدور فيلم The Whale الجديد حول محاولة مدرس اللغة الإنجليزية المنعزل إعادة الاتصال بابنته المراهقة المنعزلة، مما يجعله يواجه بعض العقبات التى يحاول تخطيها.

فيلم The Whale من بطولة بريندان فريزر، سادي سينك، تاي سيمبكينز، هونج تشاو، سامانثا مورتون، ساتيا سريدهاران، جيسي سينك.

وينضم ذلك الفريق إلى أرونوفسكي مرة أخرى والمصور السينمائي ماثيو ليباتيك، الذي صور أيضًا العرض الأول لفيلم أوليفيا وايلد في البندقية "Don’t worry darling"، وقام ماثيو ليبيتيك بتصوير كل فيلم من أفلام أرونوفسكي حتى الآن، باستثناء "The Wrestler”، حيث عملت ماريز ألبيرتي كمصورة سينمائية.