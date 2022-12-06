شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد لصاحبة السعادة: رحيل أمى وجعنى وبأتعامل على إنها لسه موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان حسن الرداد ذكريات مؤلمة عاشها بخصوص وفاة والدته قائلا: والدتي وقفت معايا في كل حاجة في حياتي، وكانت الداعم الرئيسى ليا وكنت متعلق بيها جداً، بصورة تفوق أي حد يتخيلها، وكنت مثلاً ما أخرجش مع أصحابى سفرية علشان أحب اوي اقعد مع والدتى".

وأضاف الرداد، أثناء استضافته ببرنامج صاحبة السعادة: "والدي وأخويا اتوفوا في سنة واحدة، وده سبب ليا أزمة كبيرة، ولكن هي وقفت معايا، وخلتني أمثل وأكمل الحاجة اللى بحبها، علشان كده رحيلها بالتأكيد وجعنى جدا".

كما أكد أنها كانت صوت العقل والرضا بالنسبة له بقوله: "كنت مثلاً لما أضايق من إن فيه حد أقل مني فى الشغل خد وضع أكبر كانت تقولى أكيد فيه زمايل ليك فى المعهد لسه ما مثلوش لحد دلوقتى".

وعن كيفية مواجهته لأزمة وفاة والدته والتغلب عليها قال: "أنا ما بتعاملش لحد دلوقتى على إن والدتي ماتت، يعني لما بطلّع صدقة أو أى حاجة مش ببقى حاسس إني بطلعها لحد توفى، جايز أكون مريض نفسى بس أنا بتعامل على أساس إنها موجودة".