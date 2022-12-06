شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد عن إيمى: بتحب الحيوانات جدا لدرجة إنها قالت لى بحبك زى الكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى الفنان حسن الرداد موقف كوميدي مع زوجته الفنانة ايمي سمير غانم قائلاً : "انا طول عمرى ما بحبش الحيوان اللى حركته سريعة، وتاريخي مع القطط والكلاب زي الزفت، يعني كنت انزل اجيب حاجة من الشارع الاقى كلاب بتجري ورايا، فطلعت بخاف من الكلاب وبعتبره عدو للإنسان، أما القطط ابقى في مكان الاقى قطة ترعبنى فجأة، واروح أي مكان الاقى القطة تسيب الناس وتقعد جنبى".

واستكمل أثناء استضافته خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس : "ولكن اما اتجوزت ايمي شفت الكلاب قد ايه بيعتبرها اللى بيربيها واحد من عيالهم، زي ما شفت ايمي عاملة مع الكلاب والقطط، وبتأكلهم طول الوقت، وبعدها في مرة ايمي قالتلى واحنا قاعدين عارف يا حسن انا بقيت بحبك قد الكلاب، فقلتلها ده مدح ولا ذم، قالتلى مدح طبعاً ده انا كنت بقول لبابا كده ان هو والكلاب اكتر حاجة بحبها في حياتى".

كما كشف الفنان حسن الرداد، عن كواليس استعداده لفيلمه الأخير "تحت تهديد السلاح"، قائلا: "حينما علمت أن الفيلم مبنى على قصة حقيقية أخذها أيمن بهجت قمر من ملفات بمكتب محاماة أعطانى الأمر دفعة أكبر للعمل على الشخصية بصورة زائدة، فحاولت الاستعداد بكل ما أوتيت من قوة ومعرفة حتى أننى تواصلت مع طبيب لمعرفة أمور عديدة تساعدني على أداء ولعب الشخصية".

وكانت قناة dmc نشرت برومو تشويقيا للحلقة عبر "فيس بوك"، معلقة عليه: "استنوا حلقة كلها ضحك ومفاجآت مع النجم حسن الرداد في صاحبة السعادة يوم الإثنين القادم الساعة 11 مساءً فقط على dmc".