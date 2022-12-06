شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يحيى حفلاً غنائيًا في تركيا يوم 25 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم سعد لمجرد، حفلاً غنائيًا، في إسطنبول بتركيا، يوم 25 ديسمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



سعد لمجرد

وأحدث أغانى سعد لمجرد، أغنية باللهجة المصرية "الحلق"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين من إخراج اللبناني دان حداد.

يذكر أن الفنان سعد المجرد طرح مؤخرًا أغنية "من أول دقيقة"، بالتعاون مع الفنانة إليسا، التى حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع "يوتيوب"، إذ حققت 300 مليون مشاهدة.

كما احتفل النجم سعد لمجرد، بوصول أغنيته "أنت معلم" التى طرحها في 2 مايو 2015، إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، ونشر سعد صور و فيديو من الاحتفال عبر حسابه على إنستجرام.

وكان سعد لمجرد حقق نجاحات كبيرة فى الأغنيات التى قدمها باللهجة المصرية أبرزها "عدى الكلام، وأنتى حياتى" وأخيرًا "من أول دقيقة".