شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد عن "تحت تهديد السلاح": تحمست أكثر فور علمى أنه مأخوذ عن قصة حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسن الرداد، أثناء استضافته خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس عن كواليس استعداده لفيلمه الأخير "تحت تهديد السلاح"، قائلا: "حينما علمت أن الفيلم مبنى على قصة حقيقية أخذها أيمن بهجت قمر من ملفات بمكتب محاماة أعطانى الأمر دفعة أكبر للعمل على الشخصية بصورة زائدة، فحاولت الاستعداد بكل ما أوتيت من قوة ومعرفة حتى أننى تواصلت مع طبيب لمعرفة أمور عديدة تساعدني على أداء ولعب الشخصية".

وكانت قناة dmc نشرت برومو تشويقيا للحلقة عبر "فيس بوك"، معلقة عليه: "استنوا حلقة كلها ضحك ومفاجآت مع النجم حسن الرداد في صاحبة السعادة يوم الإثنين القادم الساعة 11 مساءً فقط على dmc".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي يعرض حاليًا في السينمات، ويشاركه بطولته: مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.