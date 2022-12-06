شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى ينافس فى رمضان 2023 بمسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المخرجة مريم أحمدى الاستعدادات والتحضيرات لمسلسل "مذكرات زوج"، وهو العمل المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجب، ويقدم بطولة المسلسل النجم طارق لطفى ويكتب السيناريو والحوار المؤلف محمد سليمان عبد المالك، ومقرر عرضه في رمضان المقبل المكون من 15 حلقة، من إنتاج شركة أروما استديوز، ومشرف عام مصطفى العوضى.

ويتعاون المؤلف عبد المالك ومريم أحمدى للمرة الأولى في مسلسلات رمضان، خاصة أنه لكل منهما أعمال منفردة، كما يجتمع الثلاثى طارق لطفى ومريم أحمدى وسليمان عبد المالك للمرة الأولى.

وكان طارق لطفى قد قدم مسلسل "جزيرة غمام" العام الماضى، والذى فاز بأفضل مسلسل في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى التي أقيمت الشهر الماضى، وشارك في بطولة المسلسل فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

كما قدم المؤلف محمد سليمان عبد المالك مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.