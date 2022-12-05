شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى ومى فاروق يحييان حفلاً غنائيًا فى الكويت 7 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من النجم مروان خورى والمطربة مى فاروق حفلاً غنائيًا فى الكويت يوم 7 ديسمبر الشهر الجارى على "مسرح أرينا" بقيادة المايسترو خالد نوري، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيهما القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.



مروان خورى و مى فاروق

وتألق النجم اللبناني مروان خورى مؤخرًا في العديد من الحفلات، حيث أحيا مؤخرًا، حفلاً غنائية في الأردن ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثون، وأحيا أيضاً حفلين في العراق، الأول كان فى مدينة بغداد، أما الثانى فكان في مدينة أربيل، وقدم خلالهما عددا كبيرا من أغنياته أبرزها، كل القصايد، يارب، كمل حياتك، مهلاً على قلبى.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

يذكر أن آخر أعمال طرح المطرب مروان خورى، أغنية تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.