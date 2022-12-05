إلهام شاهين ودنيا سمير غانم ورامى رضوان فى عزاء الإعلامى مفيد فوزى

القاهرة - سامية سيد - تواجدت الفنانة إلهام شاهين ودنيا سمير غانم والإعلامى رامي رضوان في عزاء الإعلامى مفيد فوزي الذي يقام بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الزمالك.

وحرص كل من الفنانة ميرفت أمين ونبيلة عبيد ووفاء عامر وصفية العمري وأكرم حسني ولقاء سويدان على تقديم واجب العزاء في الاعلامى مفيد فوزي الذي يقام بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الزمالك.

وتوافد على عزاء الإعلامى مفيد فوزى بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الزمالك كل من: الفنانة رانيا فريد شوقي وإدوارد والمخرج خالد جلال.

وشارك في جنازة مفيد فوزى أمس العديد من نجوم الفن والفكر والمجتمع، مثل دكتور مصطفى الفقى والفنانة ميرفت أمين والإعلامي محمود سعد، وغيرهم ممن حرصوا على التواجد والمشاركة فى الجنازة.

ورحل عن عالمنا الكاتب الكبير مفيد فوزى بعد رحلة طويلة مع المرض صباح أمس الأحد، داخل إحدى المستشفيات الخاصة، حيث ودعه عدد كبير من الكتاب والإعلاميين والوزراء عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووكتب ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزى عبر خاصية الاستورى على موقع إنستجرام قائلة: "بابا راح السما.. وصلاة الجنازة في كنيسة المرعشلى اليوم الأحد الساعة 12 ظهرا، والعزاء بكرة في نفس الكنيسة من الساعة 6 مساء".

يشار إلى أن الإعلامى الكبير مفيد فوزى كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على أثره للعناية المركزة.

يشار إلى أن الإعلامى الكبير مفيد فوزى كان قد تعرض لكسر في مفصل ذراعه اليمنى منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.

ويعد مفيد فوزى واحدا من أهم الإعلاميين والصحفيين وله تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي، فهو من لُقب بالمحاور، وأصبح ببرنامجه "حديث المدينة" أول من قدم فكرة (تلفزة الصحافة) أو (تصحيف التليفزيون) والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري، ويعتبر برنامج (حديث المدينة) من أهم البرامج التي قدمها على الشاشة واقترن اسمه بذلك.