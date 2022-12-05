شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "الملكة الأخيرة" يرفعون علم الجزائر علي السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال الفيلم الجزائري "الملكة الأخيرة" وهم، المخرج داميان أنوري، إيمان نويل، دالي بن صالح، وغيرهم بعرضه ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية، حيث التقط الصور التذكارية كما رفعوا علم الجزائر والتقطوا بعض الصور التذكارية به.

فيلم "الملكة الأخيرة" سبق وأن شارك في قسم "نافذة على المبدعين" بمهرجان فينيسيا السينمائي الأخير، يروي سيرة الأميرة “زفيرة” ووصول خير الدين بابا عروج إلى الجزائر في عام 1529 لمساعدة الجزائر العاصمة في مواجهة الغزاة الإسبان.

فيلم "الملكة الأخيرة" من اخراج المخرج الحزائري داميان أنوري وعديلة بن دير مراد، التي قامت أيضًا بدور البطولة، ويجمع عددًا من الممثلين، منهم إيمان نويل، نبيل عسلي، دالي بن صالح، طارق بوغرارة.

وتم تصوير هذا الفيلم في الأعوام الأخيرة وفي ظل جائحة كورونا بكل من الجزائر العاصمة (قلعة الجزائر وقصر رياس البحر- حصن 23) وكذا قلعة المشور بتلمسان.