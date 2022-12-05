شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحر الأحمر يقدم برنامج أفلام يوسف شاهين ويكرم هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالتعاون مع حي جميل عن تنظيم معرض أرشيفي لإرث المصور الكبير جمال فهمي، ومعرض لأفلام يوسف شاهين؛ حيث يدعو البرنامج الافتتاحي الجمهور إلى اكتشاف الأعمال المميزة للمصور الشهير والأفلام الخالدة للمخرج الكبير والتي رسمت ملامح تاريخ السينما العربية.

تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لمؤسسة حي جميل، سيتم افتتاح برنامج سينما حي للجمهور اعتبارًا من يوم 6 ديسمبر 2022، خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويُعرف برنامج سينما حي بمنهجيته المتميزة في صياغة محتوى سينمائي بحثي مجمع يهدف إلى تزويد الجمهور بروح حب الاستطلاع والشمولية، وحرصه على توسيع مجال البحث في تاريخ الأفلام المستقلة في المنطقة.

يعتبر سينما حي أحد أول المراكز التي أنشأتها السعودية للسينما المستقلة؛ حيث يهدف المجمع إلى تعزيز الدور الذي تلعبه السينما باعتباره نقطة تلاقٍ للمشاهدة والتعلم وتبادل المعارف والاكتشاف والبحث في عالم السينما، وقطاع صناعة الأفلام الكبير ويضم المركز مسرحًا يتسع لعدد 168 مشاهدًا وغرف عرض بسعة 30 مشاهدًا، ومكتبة للوسائط المتعددة، بالإضافة إلى مساحة تعليمية. وقد صَمم المجمع استديو التصميم "بريك لاب" ومقره الرياض ليصبح مقرًا لمجتمع الأفلام السعودي وعشاق السينما المحلية طوال العام. وقد فاز هذا التصميم المعماري بالجائزة المعمارية الدولية التي تنظمها مؤسسة فن جميل.

وبهذه المناسبة، صرح محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قائلاً" يسعدنا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التعاون والعمل مع سينما حي، حيث يشكل افتتاحها مجتمعاً سينمائياً للتفاعل وتبادل الأفكار والعمل على مشاريع جديدة، كما سيوفر سينما حي فرصاً مثالية للوصول وبناء قاعدتنا الجماهيرية ليتمكن الناس من الاستمتاع بكل ما يقدمه المهرجان".

ومن جانبه، علق فادي جميل عن مؤسسة فن جميل، قائلاً "يسعدنا الترحيب بكل أفراد المجتمع في سينما حي الذي صُمم ليكون مقرًا لصناع الأفلام وعشاق السينما السعودية من جميع الأعمار. ونفخر بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في برنامجنا الافتتاحي، ونسعد بالعمل عن كثب مع المهرجان لحفظ وترميم وعرض أهم الشخصيات التي أثرت في السينما العربية وتلتزم مؤسسة فن جميل بدعم شركائها في مجال الثقافة واستكمال جهودهم عبر القطاعين الحكومي والخاص، وبالتالي يعتبر سينما حي إنجازًا كبيرًا يعود بالنفع على الجميع كما نتطلع لاستثمار الفرص الكثيرة التي سيوفرها هذا التعاون لمجتمعاتنا."

يحتفي معرض أعمال جمال فهمي بعنوان "كما رأيناه"، والذي ينظمه الكاتب والمخرج ياسر حماد في جدة، ومديرة برنامج سينما حي زهرة إيت الجمار، المختصة بالسينما والثقافة المصرية. حيث تعاون فهمي مع كبار صناع الأفلام المصريين وأهمهم يوسف شاهين، وحسين كمال، وعلي بدرخان، وعلي رضا، وسعيد مرزوق. ولم تقتصر أعماله على لقطات الأفلام أثناء التصوير، ولكن شملت أيضًا التصوير خلف الكواليس، وجلسات التصوير لصناع الأفلام والممثلين وتضرب أعمال جمال فهمي مثالاً على التصوير الفني الرائع بتراكيبه المثيرة واستخداماته المتميزة للضوء والظلال.

ويقام المعرض خلال الفترة من 6 ديسمبر 2022 إلى 25 مارس 2023 وسيعرض أرشيف مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ويضم برنامج أفلام يوسف شاهين عرضاً لروائع أفلامه وذلك بمصاحبة معرضاً فنياً لمجموعة من أروع أعمال الفنان جمال فهمي، فقد التقط المصور الكبير صورًا خلف الكواليس للعديد من روائع يوسف شاهين.

وتجدر الإشارة إلى أن شاهين كان أحد رواد سينما المؤلف؛ حيث أغرت أفلامه جيلاً كاملاً للمشاركة في رواية القصص الجريئة والمثيرة حيث وثقت أعمال شاهين الأولى الصراع بين طبقات المجتمع المختلفة وكفاح الطبقة العاملة.

وتشمل قائمة الأفلام المعروضة فيلم "إسكندرية ليه؟" والذي كان بمثابة تحولاً جذريًا في مشوار يوسف شاهين الفني لصناعة الأفلام.

ويعتبر فيلم "اسكندرية ليه؟" الفيلم الأول في رباعية السيرة الذاتية بعنوان "صورة الفنان في شبابه"، والتي ألقت الضوء على فتى مراهق يحلم بأن يصبح ممثلاً ولكن تصطدم أحلامه بكواليس الإسكندرية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد أصبح فيلم "اسكندرية ليه" بما فيه من سرد للسيرة الذاتية لشاهين وما يحمله من حنين للإسكندرية أحد أهم وأمتع أعمال المخرج الكبير.

يعد فيلم "الإسكندرية كمان وكمان" الجزء الثالث من رباعية شاهين لأفلام السيرة الذاتية والتي تتخللها انقطاع بسبب إضراب الفنانين ويصور الفيلم العلاقة الرمزية بين المخرج والممثل برقصة حزينة على أنغام موسيقى هوليوود.

ويمثل فيلم "وداعًا بونابرت" أحد أهم أعمال شاهين في فئة الأفلام التاريخية. وتدور أحداث الفيلم في عام 1798 عندما يصل جيش نابوليون إلى مصر ويهزم المماليك ويدخل القاهرة، يروي الفيلم قصة ثلاث أخوة مصريين يرفضون الغزو الفرنسي. حيث يدعو بكر الاخ الأكبر سنًا والأكثر تهورًا إلى التحرك العسكري ضد الغزو الفرنسي، أما علي فيميل للمنطق والفكر الفلسفي، بينما يتسم يحيى الأصغر سنًا بالعاطفية.

ويسعى كافريللي أحد جنرالات نابليون إلى التقرب من الأخوة ويقرر فتح مخبزًا في المكان الذي يعمل فيه والدهم.

ويكشف فيلم "اليوم السادس"، والمستوحى من رواية أندريه شديد، فترة الاستعمار الإنجليزي لمصر خلال منتصف العشرينيات.

تدور أحداث الفيلم في أحد الأحياء الفقيرة في القاهرة؛ حيث تعتني صديقة بزوجها طريح الفراش وبحفيدها الذي يصاب بالكوليرا، وتربطها علاقة سرية بعُكة والذي يعمل "قرداتي" يكتسب رزقه من الرقص والغناء.

وتخلق شخصية عُكة المفعمة بالمرح والحياة تحديًا في الجو المتشبع برائحة الموت والذي يخيم على الحي فبفضل عُكة، تجد صديقة الحب والدفء الاجتماعي الذي يدفعها إلى تحمل العزلة التي تعاني منها أثناء رعايتها لحفيدها وقد جمع هذا الفيلم بين شاهين وداليدا في أحد أهم أعمال الممثلة الكبيرة.

يصور فيلم "عودة الابن الضال" والمستوحى أيضًا من رواية معاناة أسرة تمر بأزمة طاحنة؛ حيث يعود علي الناشط الاجتماعي السابق، والذي تزوج ابنه مقاول ثري لديه صفقات كبيرة مع الحكومة، إلى أسرته بعد 10 أعوام قضاها في السجن.

اعتقل علي بسبب اشتراكه في برنامج ترشيد للنفقات أدى إلى سقوط مبنى ولكن الرجل الذي عاد للأسرة هو شخص آخر وليس علي الذي يتذكرونه ومن خلال عرض هذا الفيلم، يكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومؤسسة حي جميل الفنان الراحل هشام سليم.

ومن الجدير بالذكر بأن أفلام يوسف شاهين ستعرض خلال شهر ديسمبر وتبدأ في 6 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساءً، هذا ويقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022.