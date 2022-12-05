انتهاء تصوير حكاية "لو بعد حين" من مسلسل "حدث بالفعل"

القاهرة - سامية سيد - انتهي صناع حكاية "لو بعد حين" بطولة الفنانة دينا الشربيني وشيرين رضا وإسلام حافظ وبسنت حاتم من تصويرها ضمن مسلسل حدث بالفعل ومن إخراج هشام الرشيدى.

وكان قد انتهي صناع حكاية "قرض شخصي" تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتضم هذه القصة مجموعة من النجوم منهم كريم فهمي، محمود عبد المغني، ندي موسي وبسنت حاتم وعدد كبير من نجوم الفن.