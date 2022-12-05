شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى "بويكا" يتصدر بوستر فيلم "مطرح مطروح" أمام محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم العالمى "اسكوت ادكينز" الشهير بـ"بويكا" بوستر فيلم مطرح مطروح، الذى يقدم بطولته النجم محمود حميدة وكريم عفيفى وشيماء سيف، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى خلال الفترة المقبلة، من إنتاج محمد السبكى.

وظهر النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا" على البوستر الدعائي الجديد لفيلم "مطرح مطروح" منفردًا وهو ممسكاً بسلاح ناري، ومنحت لجنة المشاهدة للرقابة على المصنفات الفنية للفيلم تصنيف تحت فئة "جمهور عام".

ويسجل مطرح مطروح المشاركة الثانية للنجم بويكا في السينما المصرية بعدما ظهر لأول مرة في فيلم "حرب كرموز" مع النجم أمير كرارة والذى تم عرضه عام 2018 وجسد فيه دور شاب إنجليزى كان مسجوناً وتم الاستعانة به في الحرب ضد الضابط المصرى وزملائه، وحرص وقت تصوير الفيلم على زيارة الأهرامات ونشر صور له من أمامها.

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.





ويقدم "بويكا" خلال احداث الفيلم شخصية شاب أجنبي يدخل في صراع مع مع عدد من نجوم الفيلم، في إطار من الأكشن الكوميديا ، حيث يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في العديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

وشارك بويكا الفترة الماضية في فيلم “حرب كرموز” بطولة النجم أمير كرارة وحقق الفيلم ردود أفعال قوية أثناء عرضه وشارك في بطولته بجانب أمير كرارة ومحمود حميدة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عبدالرازق، فتحي عبدالوهاب، روجينا، والنجم العالمي بويكا، إيمان العاصي، دياب، محمد علي رزق، محمود حجازي، إسلام جمال، وآخرون، قصة وإنتاج محمد السبكي، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي