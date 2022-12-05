هانى شاكر يحيى حفلتين غنائيتين فى لبنان ليلة رأس السنة

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم هانى شاكر، حفلتين فى ليلة رأس السنة في لبنان الأولى يوم 30 ديسمبر والثانية يوم 31 ديسمبر الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

أعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عددية، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.

وحرص هانى شاكر على تلبية الدعوة من رئيس مهرجان القاهرة السينمائى حسين فهمى، حيث حضر شاكر برفقة زوجته السيدة نهلة، حتى تصبح المرة الأولى لحضور هانى شاكر للمهرجان منذ فترة كبيرة.

وكان هانى شاكر قد قدم استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية منذ فترة قريبة، واعتذر عن تلك المهمة بعدما قضى مت يقرب من عامين، وبسبب الخلافات قدم اعتذاره، وأقيمت الانتخابات وفاز بها النقيب مصطفى كامل.