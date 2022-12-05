تداول صورة نادرة قبل 36 عام لعمرو أديب بدون جزء من أسنانه وبوزن زائد جدًا.. كيف كانت ردة فعله؟

كتب امير فتحي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 05:44 مساءً - أعاد روّاد مواقع التواصل تداول صورة نادرة للاعلامي عمرو أديب بملامح مختلفة جدًا حيث بدا بوزن زائد وفاقدًا لعدد من أسنانه.

وذلك في صورة نشرها الإعلامي عمرو أديب مسبقا أثناء تأديته الخدمة العسكرية عام 1986، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع التغريدات الشهير “تويتر“.

وعلّق الإعلامي المصري على الصورة قائلا: “الصورة دي للمجند عمرو اديب سنه ٨٦ وكنت بشعر. يلا حاجه عالماشي اهو علشان تشتموا وكده استمتعوا.”

صورة متداولة للإعلامي عمرو أديب سنة 1986م

وانهالت تعليقات متابعيه وقال أحد المغردين ” شبه كين المصارع “، وقال مدون آخر ” شبه جورج سيدهم فى المتزوجون”.

وحظيت صورة أديب بأكثر من 2000 تعليق، ساخر وكان على رأس تلك التعليقات تعليق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الذي أعاد نشر الصورة وعلق عليها بتغريدة قال فيها: “Mix بين محمد فوزي وإسماعيل ياسين.”:

ورد “أديب” مداعبًا له عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: “طب ماتورينا صورتك انت كده وانت فى ثانوي”.

نبذة عن عمرو أديب :

يُعد الإعلامي الشهير عمرو أديب أحد أبرز الإعلاميين في الوسط الإعلامي العربي على الإطلاق، خاصة بعدما أصبح أعلى الإعلاميين العرب أجرًا بعد تعاقده الأخير مع مجموعة «mbc»، لتقديم برنامجه «الحكاية».

ويُذكر أن الإعلامي عمرو أديب من مواليد العام 1963، بمدينة المحلة الكبرى، تخرج من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وبدأ حياته المهنة في العمل في الصحافة.

في بداية حياته المهنية، عمل الإعلامي عمرو أديب مع شقيقه الأكبر عماد أديب، والذي كان رئيس تحرير لإحدى الصحف في ذلك التوقيت.

بدأ اسم عمرو أديب في الظهور والانتشار عندما بدأ العمل في المجال الإعلامي، وتقديم البرامج التلفزيونية، حيث كانت بداية عمله في قناة «اليوم»، التابعة لشبكة «أوربت» المشفرة، وحقق برنامجه نجاحا كبيرا.

بدها انتقل أديب للعمل في عدة قنوات تلفزيونية، مثل أون، قبل أن يتعاقد في النهاية مع قناة «mbc مصر» علي تقديم برنامج الحالي «الحكاية».

زيجات عمرو أديب :

علي الجانب الشخصي تزوج أديب مرتين، الثانية منهم من الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي، وأنجب منها ابن واحد فقط، وهو ابنه “نور الدين أديب“، والذي ظهر مؤخرًا على شاشات الإعلام بعد اصابته بفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، قبل أن يعلن شفاؤه منها في النهاية.

يُذكر أن الإعلامية لميس الحديدي متزوجة من الإعلامي عمرو أديب منذ عام 1999، والتى تعتبر واحدة من أنجح قصص الزواج بين الإعلاميين، وانجبت منه ابنه الأصغر نور، وفارق العمر بين عمرو أديب ولميس الحديدي لا يتجاوز الـ 6 سنوات، حيث أن عمرو أديب يبلغ 58 عاما، بينما تبلغ الإعلامية لميس الحديدي 52 عاما.

وبدأت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي، وهي بعمر الـ25 عامًا، حينما كانت تنظر إليه بنظرة فارس الأحلام، حيث كانت تحلم بالزواج منه طوال الوقت، وعاش الثنائي قصة حب دامت لعامين، وانتهت بالزواج.

وأقرت لميس، بأنها لا تستطيع منافسة زوجها على الصعيد المهني، حيث أنها تعتبر عمرو أمهر مذيعي الـ”توك شو”، “ليس في مصر فقط، بل في كل أرجاء الوطن العربي”، على حد قولها .

وأشارت لميس إلى أن “عمرو” يساعدها كثيرًا، بل ويختار لها أسماء غالبية البرامج التي تقدمها، وآخرها برنامجها السابق “هنا العاصمة” على شاشة “سي بي سي”.

وأوضحت لميس أن الزواج بين أبناء المهنة الواحدة له مزاياه متعددة، كما أنه لا يخلو أيضًا من بعض العيوب، فمن أهم مزاياه أن شريك الحياة زميل في النهاية، مما يساعد على تفهم كل طرف لطبيعة عمل الآخر، في حين أن أبرز عيوبه أن المنزل يتحول إلى ما يشبه نشرة الأخبار اليومية، بسبب “كثرة الحديث في السياسة والإعلام”.

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