هل تتذكرون “سمارة” نجمة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية ؟ .. شاهدوا كيف أصبح شكلها في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 05:44 مساءً - شارك الفنان إدوارد صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” جمعته بالممثلة مستورة، والتي اشتهرت بشخصية “سمارة” في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية “.

ظهر إدوارد في الصور برفقة الممثلة مستورة خلال استضافتها في برنامجه “القاهرة اليوم” الذي يذاع عبر قناة “اليوم” .

وكتب إدوارد في تعليقه على الصور: “مستورة (سمارة من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية) في القاهرة اليوم” .

يذكر أن بعد مشاركة مستورة في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية ابتعدت عن التمثيل والأضواء، وأرجعت السبب في ذلك في تصريحات سابقة إلى أنها كانت قد أُصيبت بجلطة في المخ أدت إلى الشلل، ولكنها اتبعت العلاج وتعافت بشكل كبير .

وفيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” تم عرضه في عام 1998، وشارك في بطولته كلا من الفنانين: محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، غادة عادل، طارق لطفي، هاني رمزي .. ومن تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد .