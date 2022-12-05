شكرا لقرائتكم خبر عن بروفات العرض المصرى "هاملت بالمقلوب" المشارك بأيام قرطاج المسرحية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بروفات مكثفة يجريها المخرج مازن الغرباوي لعرضه "هاملت بالمقلوب" تأليف الدكتور سامح مهران، والذي يمثل مصر مشاركًا بالمسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ 23، وسيعرض يوم 8 ديسمبر بمسرح الفن الرابع .

"هاملت بالمقلوب" بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، مابينج رضا صلاح، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.

أيام قرطاج المسرحية مهرجان تنافسي تحمل مسابقته الرسمية 12 عرضا مسرحيا تتنافس علي جوائزه والتي سيتم الاعلان عنها يوم 10 ديسمبر ، وتحل دولة السنغال ضيف شرف الدورةالـ23، والمهرجان تديره الفنانة نصاف بن حفصية وتتكون الهيئة المديرة لدورته الثالثة والعشرين من كل من :لطيفة مقدم ، عبد الحميد المنصوري،سيف الدين الفرشيشي، محمد منير العرقي، محمد هادي بلخير،معز مرابط، سليم دبيره.