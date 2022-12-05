شكرا لقرائتكم خبر عن 269 ألف جنيه إيرادات الأفلام المصرية في شباك التذاكر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المصرية المعروضة فى دور العرض السينمائي إيرادات نسبية، وبلغت 269,118 ألف جنيه ليلة أمس الأحد، وجاءت هذه الإيرادات موزعة على 6 أفلام وهم فضل ونعمة، وهشتاج جوزنى، وتحت تهديد السلاح، إضافة إلى الأفلام المستمر عرضها منذ عيد الأضحى الماضى وهى "كيرة والجن" و"بحبك" و"عمهم".

تحت تهديد السلاح: 104,498

من بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

هشتاج جوزنى: 55,641

فيلم "هاشتاج جوزني" بطولة أمير المصرى، مايان السيد، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سمي مغاوري، محمد محمود، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

فضل ونعمة: 54,068

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

كيرة والجن: 20,361

الفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

بحبك: 19,665

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

عمهم: 14,885

العمل يشارك في بطولته، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا.