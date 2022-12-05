شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة داود: سعيدة بردود الفعال على إيجار قديم وسارة في "الونش" مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة بسمة داود، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية على شخصية ريهام التي جسدتها في مسلسل "إيجار قديم" الذى يعرض حاليًا على قناة ON، قائلة: "سعيدة بردود الأفعال على المسلسل خاصة وأن العمل عائلي إجتماعي يناقش قضايا كثيرة موجودة في حياتنا اليومية".

وتابعت بسمة عن ردود الأفعال حول شخصية ريهام: "شاهدت اختلاف الجمهور على شخصية ريهام، وقابلت من يرى أنها تحافظ على كرامتها وتحفظ حقها، وآخرون رأوا أنها تضغط على خطيبها، وأعجبني هذا التباين في الآراء"، وعن التعاون مع فريق العمل "كنا نتعامل في التصوير وكأننا عائلة، وخطوة كبيرة لي أن أتعاون مع النجم شريف منير وميمي جمال، الكواليس كانت جميلة جدًا".

مسلسل "إيجار قديم" بطولة النجم شريف منير، ويشاركه البطولة النجم محمد الشرنوبي، والفنان ‏القدير صلاح عبدالله، وفيدرا، والفنانة القديرة ميمي جمال، وهشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام ‏وجدي، بسمة داود، محمد نشأت، وأسامة عبدالله، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق ‏رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.‏

وتدور أحداث مسلسل "إيجار قديم" في إطار اجتماعي لايت، ويعرض على شاشة قنوات "‏ON‏" ‏و"‏ON drama‏" من السبت إلى الأربعاء، كما يعرض حصريا عبر منصة ‏watch it، وينتهي ‏العرض الأول للمسلسل نهاية الأسبوع الجاري.‏

كما كشفت بسمة داود عن شخصيتها في مسلسلها الجديد "مشوار الونش " حيث تجسد شخصية سارة وهي مصممة حفلات وزوجة محمود عبد المغني، متمنية أن يلقى العمل اعجاب الجمهور.

مسلسل "الونش" مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، هاجر الشرنوبى، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين.







