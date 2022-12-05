شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله تشيد بإلهام وجدى في مسلسل "إيجار قديم": تزين جمالها بثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، بطريقة تمثيل الفنانة إلهام وجدي في مسلسل إيجار قديم، الذى يعرض على قناة on.

وكتبت ماجدة خير الله، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:"اتوقع مزيد من النجاح والتألق للوجه الجديد الهام وجدي، التي لعبت دور دكتور ليلي في مسلسل ايجار قديم، تؤدي ببساطه وثقه ، مدهشه شخصيه امراه شابه مطلقه ولديها طفل تمنحه كل إهتمامها وتتجنب الوقوع في الحب حتي لايؤثر ذلك علي مستقبل طفلها، وسبق لإلهام وجدي ان قدمت أداء مبهرا في الفيلم القصير(توك -توك) حيث لعبت دور امراه من بيئة شعبيه، تضطرها الظروف ، للعمل علي توك توك، لتوفر لأطفالها قوت يومهم، الهام وجدي تتمتع بوجه مصري جميل، وتزين جمالها بثقافه ووعي في الاختيار" .



ماجدة خير الله

مسلسل "إيجار قديم" بطولة النجم شريف منير، ويشاركه البطولة النجم محمد الشرنوبي، والفنان ‏القدير صلاح عبدالله، وفيدرا، والفنانة القديرة ميمي جمال، وهشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام ‏وجدي، بسمة داود، محمد نشأت، وأسامة عبدالله، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق ‏رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.‏

وتدور أحداث مسلسل "إيجار قديم" في إطار اجتماعي لايت، ويعرض على شاشة قنوات "‏ON‏" ‏و"‏ON drama‏" من السبت إلى الأربعاء، كما يعرض حصريا عبر منصة ‏watch it، وينتهي ‏العرض الأول للمسلسل نهاية الأسبوع الجاري.‏