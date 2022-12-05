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شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة خير الله تشيد بإلهام وجدى في مسلسل "إيجار قديم": تزين جمالها بثقافة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، بطريقة تمثيل الفنانة إلهام وجدي في مسلسل إيجار قديم، الذى يعرض على قناة on.
وكتبت ماجدة خير الله، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:"اتوقع مزيد من النجاح والتألق للوجه الجديد الهام وجدي، التي لعبت دور دكتور ليلي في مسلسل ايجار قديم، تؤدي ببساطه وثقه ، مدهشه شخصيه امراه شابه مطلقه ولديها طفل تمنحه كل إهتمامها وتتجنب الوقوع في الحب حتي لايؤثر ذلك علي مستقبل طفلها، وسبق لإلهام وجدي ان قدمت أداء مبهرا في الفيلم القصير(توك -توك) حيث لعبت دور امراه من بيئة شعبيه، تضطرها الظروف ، للعمل علي توك توك، لتوفر لأطفالها قوت يومهم، الهام وجدي تتمتع بوجه مصري جميل، وتزين جمالها بثقافه ووعي في الاختيار" .
ماجدة خير الله
مسلسل "إيجار قديم" بطولة النجم شريف منير، ويشاركه البطولة النجم محمد الشرنوبي، والفنان القدير صلاح عبدالله، وفيدرا، والفنانة القديرة ميمي جمال، وهشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، محمد نشأت، وأسامة عبدالله، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وتدور أحداث مسلسل "إيجار قديم" في إطار اجتماعي لايت، ويعرض على شاشة قنوات "ON" و"ON drama" من السبت إلى الأربعاء، كما يعرض حصريا عبر منصة watch it، وينتهي العرض الأول للمسلسل نهاية الأسبوع الجاري.