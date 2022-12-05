شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد فايزة أحمد.. 7 أفلام حصيلة مشاركاتها فى عالم السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر فايزة أحمد أيقونة من أيقونات الغناء فى العالم العربى، وأهم مطربات زمن الفن الجميل، قدمت رصيدا حافلا من الأغانى المميزة لا يعد، ورغم أنها خاضت تجربة التمثيل إلا أن رصيدها فيه لا يتعدى الـ7 أفلام، فلم تهتم فايزة أحمد بالسينما كباقى مطربات جيلها.

وقدمت التجربة بعد إلحاح شديد من صناع السينما، ونستعرض فى ذكرى عيد ميلادها اليوم الاثنين أهم الأفلام التى شاركت فيها منها فيلم تمرحنة، والذى قدمت فيه شقيقة رشدى أباظة، وكانا يعملان بأحد الموالد الشعبية وجسدت من خلاله دور مغنية المولد.

كما قدمت "المليونير الفقير" الذى غنت فيه للراحل إسماعيل يس يا حلاوتك يا جمالك من ألحان فريد الأطرش، وعريس بناتى، وليلى بنت الشاطئ.

بعد ذلك قدمت "أنا وبناتى" مع زكى رستم، وآمال فريد، وكان من أنجح أفلامها، والذى حقق نجاحا كبيرا، ويعتبر من أهم الأفلام التى قدمتها فى تاريخها مع السينما.

وبعده "القاهرة فى الليل"، وقد اعتمد هذا الفيلم على عدد كبير من نجوم الغناء، وجاء نجاح هذا العمل سببا فى تكرار صناع الفيلم لهذه التجربة.

أما آخر أفلامها فكان "منتهى الفرح" والذى اعتزلت بعده التمثيل، وهو فيلم غنائى مصرى من إنتاج سنة 1963، وقد اعتمد الفيلم على عدد كبير من نجوم الغناء، ومن أولئك النجوم من اشترك بالغناء فقط مثل محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش.