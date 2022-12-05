شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى كولينز تروج للجزء الثالث من Emily in Paris بجلسة تصوير أمام برج إيفل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية ليلى كولينز، عن جلسة تصوير تجمعها مع فريق عمل المسلسل الدرامى الكوميدى Emily in Paris، وذلك قبل عرض الموسم الثالث من المسلسل بأيام، حيث ظهر فريق المسلسل على سطح مبنى أمام برج إيفل، ترويجًا للموسم الجديد، وعلقت ليلى على الفيديو الذى نشرته على حسابها على موقع "إنستجرام": "يبدو أننا لم نغادر أبدًا ولكن العصابة هنا مرة أخرى.. ونحن مستعدون لبدء الترويج للموسم الثالث من Emily in Paris".

يأتي هذا فيما، كشفت منصة نيتفلكس عن الفيديو الترويجى للموسم الثالث من مسلسل الدراما Emily In Paris، الذى وصلت مدته إلى دقيقتان و19 ثانية، وكشف عن مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات المشوقة للموسم الجديد المنتظر، الذى سيطرح يوم 21 ديسمبر الجارى.

وكانت منصة نيتفلكس جددت عزمها لتحضير وإنتاج الموسم الثالث والرابع من المسلسل الكوميدى الرومانسى Emily in Paris، وذلك بعدما تم إصدار الموسم الثانى منه فى 22 ديسمبر من العام الماضى 2021، حيث ظهر لأول مرة فى قائمة أفضل 10 مسلسلات عالمية على نتفيلكس وتصدر القائمة فى 94 دولة مع مشاهدة 107.6 مليون ساعة فى الفترة من 22 ديسمبر إلى 26 ديسمبر الماضى فى 53 دولة.



نجوم Emily in Paris

تدور أحداث مسلسل Emily in Paris حول مديرة تسويق طموحة فى العشرين من عمرها، من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة فى باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعى، وتشرع فى حياة جديدة فى باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهى تتنافس فى الفوز على زملائها فى العمل، وتكوين صداقات، والتنقل فى العلاقات الرومانسية الجديدة.

ويقوم ببطولة مسلسل الدراما والرومانسية كل من، ليلى كولينز، فلبين ليروى بوليو، اشلى بارك، لوكاس برافو، صموئيل أرنولد، برونو جويري، كميل رزات، وليام عبادي، تشارلز مارتينز، كيت والش.