شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء الكاتب الكبير مفيد فوزى فى كنيسة المرعشلى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة الكاتب الكبير مفيد فوزى، العزاء اليوم الإثنين بكنيسة المرعشلي في الزمالك الساعة السادسة مساءً، وشيع جثمان الراحل من نفس الكنيسة أمس الأحد، وشارك في الجنازة العديد من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة لتوديعه إلى مثواه الأخير.

ورحل عن عالمنا الكاتب الكبير مفيد فوزى بعد رحلة طويلة مع المرض، أمس الأحد، داخل أحد المستشفيات الخاصة، حيث ودعه عدد كبير من الكتاب والإعلاميين والوزراء عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

يذكر أن الإعلامى الكبير مفيد فوزى كان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.

يشار إلى أن الإعلامى الكبير مفيد فوزى كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.