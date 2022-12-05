شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تطالب بمحاكمة جديدة بعد 6 أشهر من خسارة قضيتها أمام جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الممثلة العالمية أمبر هيرد، باستئناف إلى محاكم فرجينيا مطالبة بإلغاء القرار الصادر ضدها أو إجراء محاكمة جديدة تمامًا فى قضية التشهير الشاملة ضد زوجها السابق جونى ديب، والتى خسرتها فى وقت سابق من هذا العام.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطاني، تقدمت هيرد، 36 عامًا، باستئنافها الشهر الماضى، وقالت إن استبعاد بعض ملاحظات العلاج الخاصة بها، والتى أبلغت فيها عن تعرضها لسوء المعاملة من قبل جونى ديب، أدى إلى محاكمة غير عادلة، استبعد القاضى فرجينيا بينى أزكارات، المذكرات.

فى يونيو الماضى، مُنح جونى ديب، البالغ من العمر 56 عامًا، 10.35 مليون دولار فى حكم صدر بعد أن جادل فريقه القانونى بنجاح فى أن افتتاحية هيرد فى واشنطن بوست، التى اتهمت فيها زوجها السابق بالعنف المنزلى.

ولم تذكر هيرد اسم "ديب" علنًا فى الطلب، ولكن نظرًا لوضعها وسمعتها السيئة، كان من الواضح من كانت تشير إليها فيما يتعلق بتاريخها من التعرض للإيذاء المزعوم.



أمبر هيرد وجونى ديب

ويشار إلى أن النجم جونى ديب، أيضًا، سبق وقرر العودة لساحات المحاكم من جديد ومقاضاة آمبر هيرد من خلال قضية جديدة، وفقًا لما ذكره تقرير لموقع "deadline"، أكد فيه أن النجم سيستأنف ضد فوز آمبر هيرد الأخير بقضية تجاهه أكدت فيه أنها شهر بها وبالتالى فازت بتعويض قدره مليونى دولار، وهو الأمر الذى اعتبره مكتب المحاماة الخاص به معيبًا.

وذكر فى بيان أنه وبعد فوزه بقضية دعوى التشهير ضدها بات من المفترض إلغاء أى قضية سابقة رفعتها عليه، وبالتالى عدم حقها فى الفوز بأية قضية سبق ورفعتها عليه قبل فوزه بقضيتهما الشهيرة الذى فاز بها، وهو ما يأكد أننا صرنا أمام فصل جديد من فصول الصراع بين الثنائى.

وأكد تقرير جديد أنه من المقرر ظهور النجم العالمى جونى ديب، ضيفًا فى عرض أزياء ريهانا الرابع Savage X Fenty المرتقب بشدة، حيث سيظهر الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، كضيف مفاجئ فى عرض Savage X Fenty Vol 4، والذى يعرض لأول مرة على Amazon Prime Video فى 9 نوفمبر الجارى، وفقًا للتقارير.

وأخبرت مصادر الإنتاج موقع TMZ أن جونى لن ينطلق إلى المدرج، لكنه سيكون بطل العرض، وبحسب ما ورد قام جونى بالفعل بتصوير الجزء الخاص به فى العرض، ويقال إنه وريهانا، 34 عامًا، متحمسان جدًا للتعاون.