شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أيقونة مسلسل "شارع سمسم" بوب ماكجراث عن عمر يناهز 90 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى بوب ماكجراث الذى كان أحد النجوم الأصليين فى مسلسل الأطفال الشهير شارع سمسم "Sesame Street"، عن عمر يناهز 91 عامًا، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ظهر ماكجراث فى المسلسل عام 1969، واستمر فى الظهور فى 47 موسمًا آخر.

ونشرت الأسرة نبأ وفاة الممثل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلة: "لدى عائلة ماكجراث أخبار حزينة تريد مشاركتها.. توفى والدنا بوب ماكجراث اليوم.. وافته المنية بسلام فى منزله محاطا بأسرته".

فيما غردت المنظمة التعليمية غير الربحية التى تقف وراء شارع سمسم، "ورشة سمسم، ليلة الأحد، تحزن على وفاة بوب ماكجراث، العضو المحبوب فى عائلة شارع سمسم لأكثر من 50 عامًا".



بوب ماكجراث ونجوم شارع سمسم

وكان ماكجراث أحد أعضاء فريق التمثيل المؤسسين فى شارع سمسم عندما عرض المسلسل لأول مرة فى عام 1969، حيث لعب دور الجار الودود بوب جونسون، وظهر آخر مرة فى البرنامج فى عام 2017، مسجلاً رقمًا يقارب خمسة عقود فى عالم شارع سمسم.

نشأ الممثل فى إلينوى ودرس الموسيقى فى جامعة ميشيجان ومدرسة مانهاتن للموسيقى، وكان أيضًا مغنيًا فى سلسلة الستينيات Sing Along With Mitch وأطلق مسيرة غنائية ناجحة فى الخارج فى اليابان.

وقالت Sesame Workshop: "كان بوب مؤديًا محترمًا فى جميع أنحاء العالم، وقد ملأ موجات الأثير وقاعات الحفلات الموسيقية من لاس فيجاس إلى ساسكاتشوان إلى طوكيو فى مناسبات متعددة.. وسنكون ممتنين إلى الأبد على سنواته العديدة من المساهمات الإبداعية الشغوفة فى شارع سمسم ونتشرف بأنه شارك معنا الكثير من حياته".