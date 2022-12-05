شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجمع دينا الشربينى وشريف سلامة فى "كامل العدد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دراما مسلسل "كامل العدد" قصة حب تجمع شريف سلامة ودينا الشربينى التى تقدم شخصية كوميدية ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه الفترة المقبلة، ومن إخراج خالد الحلفاوى.

يضم العمل العديد من الفنانين منهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، ويشاركهما مجموعة من النجوم منهم إسعاد يونس كظهور خاص، تميم عبده، مصطفى درويش، أيه سماحه، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولاول مره الراقصة بدره، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

يشار إلى أن دينا الشربينى، تصور أيضًا فيلم "شقو" مع النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون ويسرا، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج كريم السبكى، ومن المقرر أن تستمر الشربينى فى تصويره حتى مطلع ديسمبر المقبل .