شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل يقدم حفلاً بالأوبرا مساء الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الموسيقار العالمى يحيى خليل حفلاته لعام 2022 فى الثامنة مساء الخميس 8 ديسمبر على المسرح الصغير حيث أعد برنامجًا فنيًا مميزًا تشارك خلاله المغنية الفرنسية ديجايما مع مجموعة من أبرع العازفين ويضم عددًا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل ومختارات من موسيقى الجاز العالمية الشهيرة .

من جانبه أكد المايسترو يحيى خليل أنه فور انتهائه من كل ارتباطاته الفنية بمصر يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة حفلاته هناك وذلك بعد أن أنهى جولة فنية قدم خلالها سلسلة حفلات أبرزها يوم الأمم المتحدة العالمي للسلام كما شارك بحفل فى حديقة شيكاغو هامبولدت ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو الدولي لموسيقى العالم وهو المهرجان الذى تضمن مجموعة من الحفلات والعروض الحية والفعاليات الثقافية المتنوعة من جميع أنحاء العالم .

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز فى مصر ونجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الأمر الذى جعله ضيف دائم على أهم المهرجانات العالمية فى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد أول فنان مصرى يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى إلى جانب إسهاماته فى تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.