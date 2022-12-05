شكرا لقرائتكم خبر عن 164 مليون دولار لفيلم Ticket to Paradise حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما والكوميديا الجديد Ticket to Paradise الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى جورج كلونى، والممثلة العالمية جوليا روبرتس، منذ طرحه بدور العرض المختلفة منذ يوم 8 سبتمبر الماضى، إلى 164 مليونًا و296 ألف دولار.

وانقسمت إيرادات فيلم Ticket to Paradise إلى 65 مليونًا و914 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و98 مليونًا و382 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاغو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكباه منذ 25 عامًا.

وبالتالي تقيم "رين" في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة كل من: كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.