شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا الأوبرا يعزف الموسيقى الدنماركية بعنوان ليلة فى تيفولى.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سهرة موسيقية من طراز فريد تأتى تحت عنوان ليلة فى تيفولى تقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية وسفارة الدنمارك بالقاهرة ويقدمها أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الدنماركى بيتر ايترب لارسين ومشاركة عارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة وذلك فى الثامنة مساء الإثنين 5 ديسمبر على المسرح الكبير.



أوركسترا أوبرا القاهرة



المايسترو الدنماركى بيتر ايترب

يتضمن البرنامج جولة فى أعمال مجموعة من المؤلفين الدنمارك منها افتتاحية ‏ڤولوند الحداد لـ فينى هنريك، إميلي فالزر - تحية لاوجست بورنوفيل - مازوركا بولكا كولمبية - شجرة جالوب للكريسماس - باقة ملكية لـ لومباي، غابة القزم لـ هانز بينر نيلسون ، افتتاحية هيليوس لـ كارل نيليسن ، مهرجان نوبيتال بهيمبيلند - تانجو الغيرة لـ چيكوب چيد ، فيست بولونيز لـ يوهان سيفيندسن بالاضافة الى مارش أفتتاحى لقائد الحفل بيتر أترب لارسن.

جدير بالذكر ان اسم الحفل مستلهم من حديقة تيڤولى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن والتى تعد مصدرا للكثير من الابداعات الفنية فى مختلف المجالات باعتبارها من اجمل المناطق الأوروبي.