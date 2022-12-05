شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيميشن Strange World يحقق 31 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن Strange World إيرادات وصلت إلى 31 مليونًا و104 آلاف دولار بدور العرض حول العالم، وذلك منذ طرح العمل يوم 23 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و42 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم Strange World بين 21 مليونا و680 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية و9 ملايين و424 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

ويدور فيلم Strange World حول عائلة Clades الأسطورية وهى واحدة من عائلات المستكشفين الذين تهدد اختلافاتهم بإسقاط مهمتهم الأخيرة والأكثر أهمية.

ويقوم ببطولة فليم Strange World صوتيا كل من جيك جيلينهال، دينيس كويد، جابوكي يونج وايت، جابرييل يونيون، كاليستو مال، كاران سوني، آلان توديك، أديلينا أنتوني، ابراهام بنروبي، جوناثان ميلو.