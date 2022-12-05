نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان اسود قصير في السعودية

كتب امير فتحي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 02:51 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورًا جديدة لها، من إحيائها حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية.

وظهرت نانسي عجرم في الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، بإطلالة متميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرًا باللون الأسود.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي ساهر لها، يوم الاثنين 12 ديسمبر المقبل، في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، ضمن موسم الحفلات هناك.

كما تنتظر الفنانة نانسي عجرم إحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان وائل كفوري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 7 ديسمبر المقبل.

وأعلنت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن طرح تذاكر حفل الفنانة نانسي عجرم والفنان وائل كفوري، المرتقب يوم 7 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.