كتب امير فتحي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 02:51 صباحاً - هاجم الناقد والصحفي الفني جميل ضاهر الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وطالبها بطلب المساعدة من مواطنتها الفنانة نانسي عجرم ومدير اعمالها جيجي لامارا.
وكتب ضاهر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نوال الزغبي ماذا قدمت من بعد ( ماندم عليك) ..؟ مع انه الصحافة المرتشية تنعتها “بالذهبية” !! انصحها بالاتصال ب #نانسي_عجرم وتطلب مساعدة #جيجي_لامارا لايختار لها بعض الاغاني تعيدها الى الواجهة .”
كما رد ضاهر على هجوم جمهور نوال الزغبي عليه بالقول “هالتغريدة عرفتني على ( الفاتر) المسعورين تبع #نوال_الزغبي .. وهم على ما يبدو يعكسوا اخلاق سيدتهم .. مجموعة من الحثالة لا يفهموا معنى النقد ولا يقمون وزنا للصحافة، لابأس فهي الان في موقف حرج وتحت شعار ( ارحموا عزيز قوم ذل).. الذوق ثقافة.”.
كانت هذه تفاصيل خبر ناقد فني يهاجم نوال الزغبي وينصحها بطلب المساعدة من نانسي عجرم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.