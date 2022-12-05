ناقد فني يهاجم نوال الزغبي وينصحها بطلب المساعدة من نانسي عجرم!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 02:51 صباحاً - هاجم الناقد والصحفي الفني جميل ضاهر الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وطالبها بطلب المساعدة من مواطنتها الفنانة نانسي عجرم ومدير اعمالها جيجي لامارا.

وكتب ضاهر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نوال الزغبي ماذا قدمت من بعد ( ماندم عليك) ..؟ مع انه الصحافة المرتشية تنعتها “بالذهبية” !! انصحها بالاتصال ب #نانسي_عجرم وتطلب مساعدة #جيجي_لامارا لايختار لها بعض الاغاني تعيدها الى الواجهة .”

كما رد ضاهر على هجوم جمهور نوال الزغبي عليه بالقول “هالتغريدة عرفتني على ( الفاتر) المسعورين تبع #نوال_الزغبي .. وهم على ما يبدو يعكسوا اخلاق سيدتهم .. مجموعة من الحثالة لا يفهموا معنى النقد ولا يقمون وزنا للصحافة، لابأس فهي الان في موقف حرج وتحت شعار ( ارحموا عزيز قوم ذل).. الذوق ثقافة.”.