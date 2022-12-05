شيخ قطري يدافع عن الشباب الذين صوروا ملكة جمال كرواتيا: “اي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم”

كتب امير فتحي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 02:51 صباحاً - علق الشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، على الإطلالة الفاضحة لملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، على مدرجات أحد ملاعب مونديال قطر، وتصوير بعض الشباب القطري لها باهتمام وشغف.

وقال الشيخ عبدالله آل ثاني في “تغريدة” له عبر حسابه بموقع “تويتر” مدافعا عن هؤلاء الشباب: “من الطبيعي كمجتمع محافظ أن ما نشاهده يلفت الأنظار.. ولكن التهويل ورسم القصص على هؤلاء الشباب أمر مرفوض. فمثل مالك مشاعر الناس لهم مشاعر وعندهم أهل وبيوت ولو كان أي واحد منا مكانهم كان سوينا اسواتهم.. لانه منظر مستغرب في مجتمع محافظ فاتقوا الله في أنفسكم وفي مشاعر الآخرين وتماسك بيوتهم”.

غير ان بعض المتابعين كان لهم رأي مختلف حيث قال احدهم “لا مو طبيعي نفس ما الله امر بالستر بعد امر بغض البصر، بعدين مافهمت ليش مغطيين وجوه الريايل ومخلين البنت بهالمنظر؟! الي بيغطي ويستر عيب يستر كل العيوب ، وبعدين اوكي شافوا واستغربوا انزين التصوير شوضعه! الابتسامة! كلهم غلط مافي حد صح في الصورة”.

وكانت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول أشعلت منصات التواصل الاجتماعي، بعد إطلالتها الفاضحة من العاصمة القطرية الدوحة، والتي تعمدت الظهور بها رغم تحذير السلطات القطرية من مثل هذه الأمور للمشجعين الأجانب، ومطالبتهم باحترام قوانين وعادات المجتمع القطري.

وكانت ملكة جمال كرواتيا قد نشرت عبر حسابها على انستغرام صورة لها على مدرجات كأس العالم بينما كان مجموعة من الشباب القطريين يقومون بالنظر اليها قبل ان يقوموا بتصويب جوالاتهم صوبها لتصويرها.