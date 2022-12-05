شكرا لقرائتكم خبر عن نصاف بن حفصية: أيام قرطاج المسرحية يحتفل بالمسرح وصناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نصاف بن حفصية المدير العام لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ23 أن هذه الدورة نحتفل فيها بالمسرح ورواده، لتهب الحياة في شوارع تونس فنّا وفكرًا وتجارب من جميع أنحاء العالم.

وأضافت: في هذه الدورة تستمر فنون العرض والمسرح على وجه الخصوص، في لعب دورها الأساسيّ في أن تشكّل انعكاسا لعصرها ومشكلاتها رغم تضرّرها بشدّة من الاضطرابات العالمية الرّاهنة، وعلى أيّام قرطاج المسرحية، عميد المهرجانات في إفريقيا والعالم العربي، إعادة التفكير في مهمّته الأساسية وإعادة تحديد أهدافه وتموقعه في عالم يتّسم بالتقلّب. كل هذا، من خلال محاولة التفكير في صبغة هذا المهرجان ودوره في تغيير واقع المسرحيّين والمساهمة في تكريس حقّهم في الانتماء إلى قطاع متكامل هيكليّا من خلال خلق مسارات جديدة للتكوين والإبداع والإنتاج والتوزيع.

وأشارت بن حفصية: نسعي خلال هذه الدورة في المساهمة بشكل فعال في خلق صناعة مسرحية مستدامة،لأنّ تاريخ تونس المسرحيّ زاخر بالبدايات الاستثنائية، بصناعة الأجيال وبالتكوين النوعيّ في هذا المجال، و في دورة 2022، سنفتح النقاش حول كيفيّة استعادة أيام قرطاج المسرحية لبريقها كصانعة للإبداعات، وسنفكّر معا في تعديل بوصلة المهرجان ليكون، كالعديد من التجارب، منصّة فنيّة ومهنيّة في آن، تكرّس تقاليد الصناعة الإبداعية وتضمن حقّ الفنّان في العيش من فنّه.

أيام قرطاج المسرحية مهرجان تنافسي تحمل مسابقته الرسمية 12 عرضا مسرحيا تتنافس علي جوائزه والتي سيتم الاعلان عنها يوم 10 ديسمبر ، وتحل دولة السنغال ضيف شرف الدورةالـ23، والمهرجان تديره الفنانة نصاف بن حفصية وتتكون الهيئة المديرة لدورته الثالثة والعشرين من كل من :لطيفة مقدم ، عبد الحميد المنصوري،سيف الدين الفرشيشي، محمد منير العرقي، محمد هادي بلخير،معز مرابط، سليم دبيره.