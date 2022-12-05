شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولي: أنا أكتر ممثل بيقول "لأ" وبحترم عقلية المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم رياض الخولي ضيفا على تليفزيون الخليج 365 وذلك عقب تكريمه في الدورة السابعة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي يرئسه الفنان مازن الغرباوي.

وقال النجم رياض الخولي خلال اللقاء: تكريم أي فنان هو أمريثلج صدره لأنه تتويج لمشوار طويل ورحلة عمر من أعمال تلك الاعمال التي يتم علي ضوئها التكريم ، فهو أمر محبب لأي فنان لذلك أشكر القائمين علي مهرجان شرم الشيخ وعلي رأسهم رئيس المهرجان مازن الغرباوي.

وعن قلة ظهوره إعلامياً قال الخولي: أنا راصد جيد لما يتم من لقاءات وحوارات إعلامية، ولكن انا لي وجهة نظر فأنا رجل أمتهن مهنة التمثيل، ومثلا يعرض لي مسلسل ما فهل من الطبيعي أن أخرج وأتحدث عن دوري في المسلسل أنا أري أنا هذه بجاحة، دعا الآخرين يتحدثون، فأنا قد عرضت بضاعتي وللأخر حق مشروع أن يقول رأيهم فيها أين كان هذا الرأي فأنا أحترمه.

وعن تقيمه لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي والحركة المسرحية قال: هذه كلها محاولات علي الطريق، فأنا كنت أحد مسئولي المسرح في وقت ما، المسرح في مرحلة ركود، والفن بشكل عام يمر بمراحل إضمحلال ولحظات ازدهار، والفترة الماضية كان المسرح يمر بشيء من التدهور ويمكن ذلك يرجع إلي التلفزيون الذي أصبح أكثر إبهارًا، فالمسرح لا يحقق الدهشة، فهو تقليدي لا يوجد به تقنيات حديثة، والجمهور يريد الجديد والإبهار.

وتابع: ولكن عندما يكون هناك ركود يكون هناك بعدها بعض الإشارات التي توحي أن هناك تحرك في محاولات شبابية جيدة للغاية ، تصنع تياراً وفكراً ، وحالياً نحن في المحاولات الأولي لكن ليس لها ملمح محدد يمكن الفترة القادمة يكون هناك توجه أكثر وضوحاً ، ولكن الخوف كل الخوف أن الجيل الجديد يستعين بفورم أجنبي ، فلابد من البحث عن الهوية المصرية والعربية وأنا أري أن التراث المصري والعربي مليء ولكن لايذهب له أحد فالوحيد الذي كان يذهب له الراحل يسري الجندي ، وأنا لا أنوي تقديم مسرح فهو أمر أصبح صعباً.

وعن قلة أعماله السينمائية قال رياض الخولي : ليس لي أحد في الوسط الفني يأخذ بيدي ، فأنا قدمت سينما من قبل ونجحت فيها كما قدمت مسرح وتلفزيون ونجحت أيضا ، ولكن لدي إرادة قوية ولو تركت نفسي للمعروض علي كان الوضع أختلف ، فأنا أكثر ممثل يقول لا ، فأنا أحترم عقلية المشاهد وأحترم عقله ووجدانه مثل مايبادلني هو الإحترام .

وأكد رياض الخولي أن سر نجاح جزيرة غمام أن كل عناصر العمل كانت مكتمله ، وكان هناك سيمفونية حب بين الممثلين ، فالحب إن وجد بين صانعي اللعبة يولد عمل جيد وممتع مع ليدر إسمه حسين المنباوي ، وتابع كنا جميعا في نقاط إلتقاء ، فحدث نوع من المتعة مع المحتوي الجيد وهذا مايجعل العمل يعيش مثلما حدث مع ليالي الحلمية وأراييسك وغيرهم ، فالسر هو إحترام عقلية المشاهد .