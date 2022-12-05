شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى: الرقابة لم تمنع فيلم القاهرة مكة وسيُعرض فى مصر تجاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج محمد حفظي لـ"الخليج 365"، خلال تواجده بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية، إن فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي لم تمنعه الرقابة المصرية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، كما اعتقد البعض، مؤكدا أن حقيقة غياب الفيلم عن عرضه بمهرجان البحر الأحمر، طبقا لما أُعلن حول مشاركته في المهرجان، هي أن هناك بعض الملحوظات على الفيلم، مثل ما يحدث مع الكثير من الأفلام.

وأوضح محمد حفظي أنه تم الاتفاق على تأجيل عرض الفيلم لحين انتهاء النقاش حول الملحوظات الرقابية، وهو شيء صحي وطبيعي، إلى أن نصل لحل يرضي جميع الأطراف حول هذه الملاحظات، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل لنتيجة قريبا، وأن الفيلم سيُعرض تجاريا في مصر والعالم العربي.

فيلم القاهرة مكة بطولة كل من: منى زكي والفنان محمد علاء، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، وشيرين رضا والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، وكان مهرجان البحر الأحمر قد أعلن عن عرضه في المهرجان لكنه خرج من جدول عروض المهرجان.

وفي سياق مختلف شهد اليوم الأحد، عرض النسخة المرممة من فيلم "خلي بالك من زوزو" بطولة سعاد حسني وحسين فهمي، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية والمقام بمدينة جدة وذلك بحضور حسين فهمي ويسرا ولبلبة وإيناس الدغيدي، حيث عرض الفيلم في سينما الشاطئ بالهواء الطلق.

فيلم "خلي بالك من زوزو" حقق نجاحا غير مسبوق وقت عرضه بدور عرض السينمات، والفيلم من كتابة صلاح جاهين وإخراج حسن الإمام.