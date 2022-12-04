شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان تاجر قطع غيار سيارات فى "بابا المجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير أحدث مسلسلاته "بابا المجال" الذى انطلق تصويره الخميس الماضى من حى القلعة، ويجسد من خلاله تاجر قطع غيار سيارات بدأ صغيرًا فى هذا المجال ومع تطور الأحداث يصبح أكبر تاجر فى السوق أو كما يقال "بابا المجال".

وينافس مصطفى شعبان بـ"بابا المجال" فى رمضان 2023 الذى يعود به إلى الدراما الشعبية التى تميز فيها.

مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان،باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد، وسوسن بدر، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، ، فرح يوسف، أحمد كشك، هبة حسن، أسماء سليمان والطفلة كارما موسي، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو على و عصام العرجانى وتدور أحداثه فى إطار دراما شعبية اجتماعيه.

ويعد هذا التعاون الثانى الذى يجمع بين مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد موسى بعد أن قدما سويًا مسلسل ملوك الجدعنة الذى عرض فى رمضان 2021، وحقق العمل وشارك فيه عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف وآخرين.

كما شارك مصطفى شعبام فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل دايمًا عامر، إخراج مجدى الهوارى والذى سلط الضوء من خلاله على جهود الدولة فى تطوير أنظمة التعليم فى مصر وشارك فى العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم لبلبة، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، وميرنا نور الدين.