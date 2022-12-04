شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى ويسرا ولبلبة فى عرض النسخة المرممة من "خلى بالك من زوزو" بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، عرض النسخة المرممة من فيلم "خلي بالك من زوزو" بطولة سعاد حسني وحسين فهمي، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بدورته الثانية والمقام بمدينة جدة، وذلك بحضور حسين فهمي ويسرا ولبلبة وإيناس الدغيدي، حيث عرض الفيلم في سينما الشاطئ بالهواء الطلق.











فيلم "خلي بالك من زوزو" حقق نجاح غير مسبوق وقت عرضه بدور عرض السينمات، وتم عرضه بالتليفزيون بعد ذلك، وتعرض للهجوم من الكثير من النقاد حتى تم إنصافه بعد سنوات كثيرة من عرضه، والفيلم من كتابة صلاح جاهين وإخراج حسن الامام.

وشارك في الفيلم أشهر عمالقة الفن سعاد حسني وحسين فهمي وتحية كاريوكا وسمير غانم، كما استمر عرض الفيلم سنة كاملة في دور السينما المصرية، ويعد من ضمن أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية.

وكان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قد أعلن من قبل عن بدء العمل على ترميم اثنين من كنوز السينما العربية "خلي بالك من زوزو" و"غرام في الكرنك"، بعد انقضاء خمسين عاما على إنتاجها، استكمالاً لمهمة الحفاظ على تاريخ وإرث السينما العربية من النسيان، حيث تُجرى عملية الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر.