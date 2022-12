شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون يرد على انتقادات عالم Avatar .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المخرج العالمى جيمس كاميرون الذين يشككون في التأثير الثقافي لـ Avatar، الفيلم الأصلى الذى طرح في خلال عام 2009، ومن المقرر طرح الجزء الثانى من العمل تحت اسم Avatar: The Way of Water يوم 16 ديسمبر الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، في مقابلة حديثة مع هوليوود ريبورتر، أصر المخرج على أن تأثير ملحمة الخيال سيستمر في النمو مع إصدار الأفلام القادمة، حيث كاميرون: "هناك شك في السوق حول أصل الحكاية، وسؤال هل كان لـعالم Avatar أي تأثير ثقافي حقيقي؟، هل يمكن لأي شخص أن يتذكر أسماء الشخصيات؟".



جيمس كاميرون

وتابع كاميرون قائلا: "عندما تحقق نجاحًا غير عادي، تواجه العديد من الأزمات، منها هذه الأسئلة، "ربما كان لدى مارفل 26 فيلمًا لبناء عالم، مع تلاقى الشخصيات، لذا فهي حجة غير ذات صلة، وبالتالي سنرى ما سيحدث بعد هذا الفيلم".

يخطط المخرج لثلاث أفلام أخرى بعد The Way Of Water، مع إطلاق الأعمال الثلاثة التالية في 2024 و 2026 و 2028 على التوالي.

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم

وكان قد مر12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).

كما تلعب النجمة العالمية كيت وينسلت دورا آخر يتمثل في عودتها إلى المياه لتصوير مشاهد تحت الماء بعد أن انتهى بها الأمر سابقا بانخفاض درجة حرارة جسمها في الفيلم الشهير تيتانك، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أمضت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا، شهورًا في الماء أثناء تصوير الفيلم الشهير عام 1997 وتعرضت للمرض بسببه.

لكن هذا لم يمنع النجمة من الكفاح في دورها الجديد بالجزء الثاني من الفيلم الملحمي Avatar: The Way of Water، وتلعب الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار دور رونال أحد الكائنات الموجودة تحت الماء والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Na'vi.