شكرا لقرائتكم خبر عن نادية عابد.. السر الذى أخفاه مفيد فوزى لمدة 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الإعلامى الكبير مفيد فوزى، عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 89 عامًا، وكان الإعلامى الراحل يخبئ سرا و أفصح عنه خلال حوار مع الإعلامي "أحمد سالم"، ببرنامج "لحظات جريئة"، العام الماضى.

وأن الراحل استخدام اسم امرأة مستعارًا لمدة 18 عاما، أثناء كتابته عمودا صحفيا في بعض الصحف، وكشف مفيد وقتها أسباب كتابته عمود صحفى باسم امرأة تدعى "نادية عابد" لمدة 18 عاما، قائلا: "حبيت أقول إزاي ممكن يبقى تفكير امرأة مصرية عصرية، و تعد أيقونة في تاريخ ”صباح الخير، ورئيس تحرير طلب منى كتابة اسم نادية عابد بدلا من مفيد فوزي، قولتله انت عاوز تخفى اسمى قال لا مازال الناس بيحبوها وكانت من أهم أبواب الصحافة المصرية".

ورحل مفيد فوزي عن عالمنا صباح الأحد، عن عمر ناهز 89 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وكان يعانى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة.

يشار إلى أن الاعلامى الكبير مفيد فوزى كان قد تعرض لكسر في المفصل بالذراع الأيمن، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، وكانت تقوم برعايته ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى.