هذا الطفل فنان كوميدي شهير جدًا.. مثل مع يحيى الفخراني وآسر ياسين وأحمد عز؛ وكان يعمل قبل الشهرة طبيبًا للأطفال!!.. هويته ستدهشكم!!

كتب امير فتحي في الأحد 4 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - تداولت إحدى الصفحات الفنّية على مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة من طفولة ممثل مصري شهير وقيل أنه من أشهر نجوم الكوميديا على الساحة.

أنه الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم الذي نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة له مع والدته، أثناء فترة طفولته، أستطاع أن يحصد بها كم كبير من الإعجابات والتعليقات .

ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله فيها وبين شكله الحالي. ورأى الكثيرون أنه ما زال يحتفظ بالكثير من ملامحه فيما أشار آخرون إلى أن مظهره تغير إلى حد كبير جدًا.

ويعد إسلام إبراهيم واحدًا من الوجوه الشابة التي استطاعت أن تصل إلى النجومية بسرعة الصاروخ الفنان إسلام إبراهيم، والذي تألق من خلال برنامج “SNL بالعربي” قبل أن يطلق في عالم الدراما بالكثير من الأعمال المتميزة والأدوار المتنوعة.

من هو إسلام إبراهيم؟

إسلام إبراهيم، هو فنان مصري شاب، ولد في 28 أغسطس بمحافظة دمياط، تخرّج في كلية الآداب حيث تخصّص بقسم اللغة العربية، كما حضّر دبلومة في مساعدة الأطفال ذو الهمم،

وبعد أن قرر الاتجاه إلى مجال الفن، درس الفنان إسلام إبراهيم التمثيل من خلال الورش، فقد التحق بعدّة ورشة تمثيلية، وتعلّم على يد كل من الفنان أحمد كمال والفنان أحمد مختار، وأيضًا المخرج خالد جلال.

أخصائي تخاطب لـ 6 سنوات

أحبّ الفنان إسلام إبراهيم الفن منذ طفولته، رغم معارضة الأهل لهذه الرغبة إلا أنّه كان حريصًا على أن يصعد خشبة المسرح المدرسي، ولكنّه بعد أن تخرّج في كلية الآداب قرر العمل بمهنة بعيدة عن الفن.

فبدأ الفنان الشاب إسلام إبراهيم أولى محطاته بعد التخرّج في كلية الآداب قسم اللغة العربية، من خلال العمل كأخصائي تخاطب مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وساعده في ذلك الدبلومة التي حصل عليها.

ورغم حبّه للتمثيل ورغبته الشديدة في العمل بهذا المجال، إلا أنّ إسلام إبراهيم ظلّ يعمل في مهنته (أخصائي تخاطب)، لمدة 6 سنوات، حتى انتقل إلى القاهرة وقرر دراسة التمثيل من خلال الورش.

وتحدّث الفنان إسلام إبراهيم، عن مهنته قبل الفن، في أكثر من حوار صحفي، إذ قال: “أنا تخرّجت في كلية الآداب وعملت دبلومة في مساعدة الأطفال ذو الهمم”.

وتابع: “التمثيل كان هواية منذ الصغر، وكنت أشارك في المسرح المدرسي، لكن أبويا وأمي كانوا عاوزين أطلع أي حاجة غير التمثيل، فاشتغلت أخصائي تخاطب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لـ6 سنوات”.

من خلال الورش.. إسلام يدرس التمثيل

ظلّ إسلام إبراهيم يعمل أخصائي تخاطب في محافظته حتى قرر دراسة التمثيل فانتقل إلى القاهرة والتحق بعدّة ورش تمثيلية حيث تعلّم التمثيل على يد الممثل أحمد كمال، والفنان أحمد مختار.

وعن رغبته في العمل بالتمثيل، قال إسلام: “لم أكن أعرف في البداية إذا كان لديّ موهبة أم لا، كل ما هنالك أنني أحب التمثيل وأرغب أن أُمارسه و أتطور فيه”.

وبعد الإنضمام لتلك الورش، شارك الفنان إسلام إبراهيم في فيلم “المركب اللي تودي” عام 2011 بدور صغير، كما حاول أن يشارك في برنامج “ستاند آب كوميدي” الذي كان يعرض على قناة (موجة كوميدي).

إلا أنّه لسفره الدائم بين القاهرة ودمياط بسبب عمله هناك قرر ترك البرنامج، وقال إسلام عن ذلك: “كان من الصعب وقتها التخلي عن عملي، وكان من الصعب أيضًا محاولة التوفيق بين البرنامج والعمل”.

حتى التحق إسلام بورشة المخرج خالد جلال، بمركز الإبداع الفني بالأوبرا لاختبار موهبته، وكان بجانب دراسته بهذه الورشة يعمل في مهنته الأساسية (أخصائي تخاطب).

حتى بداية عرض مشروع التخرّج مسرحية (بعد الليل) وهنا قرر التفرّغ، وقال إسلام عن تفرّغه للتمثيل: “أنا كنت أخصائي تخاطب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وسبت الشغل فيه وكان قرار صعب”.

وتابع إسلام: “بس أنا عملت كده عشان دي الحاجة اللي كانت بتسعدني، وأخذت إجازة بدون مرتب بس بعد 7 شهور سبت الشغل وركزت في التمثيل بس”.

إسلام إبراهيم في SNL بالعربي

ومن خلال مشاركته في مسرحية “بعد الليل”، التي تُقدّمها الورشة كمشروع للتخرج، تعرّف عليه المنتج “طارق الجنايني” واختاره هو 4 آخرين لبطولة برنامج SNL بالعربي عام 2016.

وقبل هذا البرنامج كان قد شارك إسلام إبراهيم عام 2015 بدور صغير في فيلمي “فزاع”، و”سعيكم مشكور يا برو”، وبعد أن انطلق ببرنامج “SNL”، اتجه إلى التمثيل على شاشة التليفزيون والسينما.

وبعد توقّف برنامج “SNL”، الذي برع من خلاله في تقديم دور المرأة بطريقة ساخرة، قام إسلام إبراهيم بتقديم برج آخر بعنوان (أقوى أم في مصر).

وكان توقّف هذا البرنامج شهادة ميلاد حقيقية لنجومية إسلام إبراهيم من جديد، حيث شارك في أعمال درامية وسينمائية عديدة أبرزها كان مسلسل “بـ100 وش”.

أعمال إسلام إبراهيم الفنيّة

بعد أن تفرّغ الفنان الشاب إسلام إبراهيم للتمثيل، شارك في أعمال فنيّة مميّزة ترك فيها بصمته، ورغم قلّة أعماله حيث أنّ رصيده الفني بلغ 23 عمل فقط إلا أنّه نجح في لفت الأنظار بخفّة ظلّه وموهبته.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها إسلام إبراهيم: “ريح المدام”، “طلعت روحي”، “الوصية”، “ولاد رزق 2″، “ساعة رضا”، “ابن أصول”، “بـ100 وش”. وغيرها

الخليج 365

الخليج 365