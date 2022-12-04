اتهام نجل فنانة عربية شهيرة بقتل عشيقته بطريقة مروعة

كتب امير فتحي في الأحد 4 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - أشارت تقارير إعلامية محلية إلى اتهام نجل الفنانة المغربية عزيزة ملاك بقتل عشيقته وهي شابة في الثلاثينات من عمرها في مدينة بالدار البيضاء .

حيث أوضحت التقارير وفقاء لشهود عيان ومصادر أمنية أن نجل عزيزة ملاك قام بإخراج الضحية بالقوة من أحد صالونات التجميل واصطحبها إلى شقته .

ثم تم العثور عليها ميتة في وقت لاحق في أحد الشوارع، والتي وجدت بها مرمية وتنزف من عنقها .. ووافتها المنية بعد نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وكشف نقرير الطب الشرعي أن الشابة الثلاثينية مصابة بكدمات مختلفة في أنحاء متفرقة من جسمها .

فيما لم توضح التقارير الإعلامية اسم الفنانة المغربية عزيزة ملاك بشكل واضح، ولكنها ألمحت إليها بالأحرف الأولى من اسمها .. كما أكدت قناة “مع محمود” على “يوتيوب” بأنها المقصودة .