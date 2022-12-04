جنازة الإعلامي مفيد فوزي بحضور نجوم الفن والإعلام

كتب امير فتحي في الأحد 4 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - أقيمت منذ قليل جنازة الإعلامي المصري مفيد فوزي في كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك من أجل الصلاة على روحه .

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن والإعلام جاء من بينهم: ميرفت أمين وتامر عبد المنعم وعمرو محمود ياسين وسيمون والإعلامي محمود سعد والكاتب الصحفي حمدي رزق وغيرهم .

وكانت قد أعلنت حنان فوزي ابنة الإعلامي الراحل مفيد فوزي وفاة والدها بعد صراع مع المرض في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

فكتبت قائلة: “بابا سافر السما عند ربنا .. صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد الساعة ١٢ ظهرا في كنيسة المرعشلي بالزمالك، والعزاء غدا الأثنين الساعة السادسة في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك” .