دنيا بطمة تقلد هيفاء وهبي وترتدي نفس ملابسها بحفلها الأخير بالسعودية… من صاحبة الإطلالة الأجمل؟! – أحكم بنفسك

كتب امير فتحي في الأحد 4 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - تداول روّاد السوشيال ميديا مجموعة من الصور للفنانة المغربية دنيا بطمة وهي ترتدي نفس إطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحيائها حفلا غنائيًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية واتهم البعض دنيا بتقليد هيفاء.

إطلالة دنيا بطمة في حفلها الأخير

لافتت دنيا بطمة الأنظار في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود المطرز بالكامل مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت دنيا بطمة بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأحمر، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، وتزينت بمجموعة من الموجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دنيا بطمة على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها و ملامحها.

وألغت دنيا بطمة خاصية التعليقات على منشورها على تطبيق “إنستجرام” لتجنب التعليقات السلبية والانتقادات التي تواجهها إطلالاتها بشكل مستمر

إطلالة هيفاء وهبي في موسم الرياض

ولفتت هيفاء وهبي الأنظار في موسم الرياض بجمبسوت أسود من قماش الترتر المكسوّ بالخرز من تصميم Alexandre Vauthier، نسقّته مع بوتس جلديّ لافت باللون الفوشيا الصارخ.

الجمبسوت أتى بقصّة ضيّقة، ولذا، لا بدّ من أنّ النجمة اللبنانيّة ارتدت معه ملابس داخليّة عزّزت جمال منحنيات جسمها، خصوصًا وإنّ ذلك من أبرز حيل الموضة التي تعلّمناها من هيفاء هبي لخصر منحوت.

وبالنسبة لإطلالتها الجماليّة، فقد بدت رائعة بتسريحة الشعر الويفي، وبأحمر الشفاه الزهري المطفأ اللمعة، وكذلك مكياج عيون السموكي الناعم.

هل قلدت دنيا هيفاء؟

أكد الكثيرون أن الإطلالة الأخيرة لـ دنيا بطمة بعيدة تماماً عن استايل المغرب الذي اعتادت الظهور به في حفلاتها السابقة إلا أنها اعتمدت هذه المرة إطلالة أكثر جرأة وجاذبية.

ومن الناحية الجمالية زينت دنيا بطمة إطلالتها بعقد ماسي لامع من Merveilleuse وأقراط متدلية، مثل هيفاء التي زينت رقبتها بعقد ماسي عريض وأقراط متدلية كذلك، بينما فضلت دنيا أن تسحب شعرها للخلف بأسلوب منسدل مبلول، أما هيفاء ففضلت أن تعتمد تسريحة الشعر الويفي مع هذا اللوك.

ونحن نرى أنه من الممكن أن تكون النجمة أعجبت بلوك هيفاء فرغبت في تصميم زي مشابه، أو أن المصممة ومن دون أن تدري صاحبته قد صممت اللوك نفسه الذي يحمل توقيع فوتييه، الأمر الذي فتح مجال المقارنة، لأن المصممة لم تغير الزي واللون ولم تعدّل الإكسسوارات حتى!

إطلالات مشابهة لـ هيفاء وهبي

ولم تكن تلك الإطلالة الوحيدة التي ظهرت بها دنيا بطمة مؤخراً واتهمها الجمهور بمحاولة تقليد هيفاء وهبي، فقبل أيام ظهرت دنيا بطمة بفستان جريري من اللون الزهري الفاتح تميز بقصة الأوف شولد مع أكمام طويلة واسعة تضيق عند المعصم، مع ثنيات تغطي منطقة الصدر، كما تميز بذيل جانبي طويل ينسدل من منطقة الخصر المحدد.

وقارن الجمهور بين تلك الإطلالة وإطلالة هيفاء وهبي التي ظهرت بها خلال حفل EMIGALA، والذي جاء من توقيع المصمم اللبناني ميخائيل شمعون، وتميز بأكتاف عريضة منسدلة مزينة بالثنيات، كما تميز فستان الفنانة اللبنانية كذلك بذيل خلفي طويل منسدل من منطقة الخصر وشق جانبي جريء.

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