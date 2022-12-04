هدية حسن الرداد لوالدته الراحلة في ذكرى يوم ميلادها

كتب امير فتحي في الأحد 4 ديسمبر 2022 05:51 مساءً - أهدى الفنان حسن الرداد عمرة لروح والدته الراحلة السيدة فادية الرداد اليوم الأحد، وذلك تزامنا مع ذكرى يوم ميلادها .

نشر حسن الرداد صورتان عبر حسابه على موقع “انستجرام”، إحداهما تجمعه بوالدته الراحلة في الحرم المكي من أمام الكعبة، والأخرى من نفس المكان بمفرده .

وكتب في تعليقه على الصور: “النهاردة عيد ميلاد أمي الغالية والحمدلله عملتلها عمرة فى عيد ميلادها .. أكتر سفرية كنا بنسافرها مع بعض” .

تابع: “بس الغريب إنى كنت ناوى اعملها العمرة اثناء تواجدي فى السعودية ومش عارف هروح أى يوم عشان ظروف الشغل، لكن سبحان الله ربنا يسر الأمور إن اليوم اللى أعرف أعمل العمرة فيه يبقى يوم عيد ميلادها” .

أضاف: “والحاجة التانية إنى خليت حد يصورني صورة بعد ما خلصت العمرة والصدفة برضه إني كنت بتصور فى نفس المكان اللى كنا متصورين فيه مع بعض بس الفرق إن المرة دى أنا لوحدى” .



واختتم حسن الرداد تعليقه بالدعاء لوالدته الراحلة: “الله يرحمك يا أمي ويدخلك فسيح جناته إن شاء الله يا نور عينى وقلبى .. أسألكم الدعاء لأمى السيدة/ فادية الرداد” .